Viadotto di Boccaleone | ancora lavori Al via il secondo lotto per la sicurezza

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La giunta comunale ha approvato il progetto per ildilungo ildi: continua così la grande operazione di manutenzione deltra via Gabriele Rosa e viae che riguarda sia la parte superiore che quella sottostante il

ferpress : #Bergamo: giunta comunale approva progetto per secondo lotto di lavori lungo il viadotto di Boccaleone - Ferpress -

Ultime Notizie dalla rete : Viadotto Boccaleone

BergamoNews.it

(FERPRESS) – Bergamo, 8 GEN – La giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto per il secondo lotto di lavori lungo il viadotto di Boccaleone: continua così la grande operazione di manutenzione ...La giunta comunale ha approvato il progetto per il secondo lotto di lavori lungo il viadotto di Boccaleone: continua così la grande operazione di manutenzione del viadotto tra via Gabriele Rosa e via ...