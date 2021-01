“Un rutto in diretta…” Momento ‘particolare’ a Storie italiane | la reazione di Eleonora Daniele e Alda D’Eusanio

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Pamela Petrarolo è stata ospite in collegamento di, il programma condotto da. L’ex stellina di Non è la Rai ha mostrato a tutti la sua bambina: si chiama Futura e la piccola è stata protagonista assoluta del collegamento. Pamela Petrarolo e il compagno Gian Luca Pea, stanno insieme dal 2001, hanno tre figlie: Angelica Pea, Alice Pea e Futura Pea. Infatti l’ultima arrivata è stata chiamata Futura in onore della canzone di Lucio Dalla, uno dei cantanti preferiti di Pamela Petrarolo. “Si avvicina ai quattro chili. Io mi sto riprendendo e la sto allattando come ho fatto con le altre mie due figlie e mi sento sempre una donna molto fortunata – ha detto Pamela -. Lei è una mangiona e la notte dorme poco ma sono molto molto contenta”. “È stato undi solitudine ...