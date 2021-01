Un indiscrezione svela le conduttrici di Sanremo 2021 | Ecco chi saranno

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Si avvicina il Festival di, e sono tante le speculazioni sulle donne che potrebbero accompagnare Amadeus alla conduzione. Amadeus (Instagram)Uno degli eventi più attesi dell’anno è senza dubbio il Festival di, che rappresenta la punta di diamante dell’ambito musicale nostrano. Sono tanti, infatti, i cantati noti che si misurano all’interno della rassegna che viene realizzata all’Ariston. Ogni anno vengono sfornate canzoni che diventano delle hit, tormentoni che poi ci portiamo fino all’estate e che animano locali, discoteche o anche le stesse case degli italiani. Quest’anno, ovviamente, ci sarà un’edizione decisamente particolare, a causa dell’emergenza Covid con la quale bisognerà far fronte. Soluzioni estreme ma necessarie sono state annunciate per consentire il corretto svolgersi dell’evento. Leggi qui ...

Ultime Notizie dalla rete : indiscrezione svela

kronic

La conduttrice della prossima edizione del reality, che si svolgerà in Honduras, sarebbe pronta a tutto pur di far approdare il giovane influencer in Honduras ...Uomini e Donne in versione VIP in prima serata su Canale 5 a settembre? L'indiscrezione scoppiettante è stata lanciata da Amedeo Venza.