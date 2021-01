Terapie intensive, dati preoccupanti in 11 regioni dopo le feste (Di venerdì 8 gennaio 2021) dopo le festività natalizie sale il numero di ricoveri direttamente correlabili alla pandemia in Terapie intensive e in altri reparti. Le Terapie intensive, già in affanno almeno dallo scorso mese di ottobre, stanno soffrendo in maniera ulteriore adesso. Gli eccessi ai quali abbiamo assistito prima e dopo le festività natalizie si sono fatti sentire in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 8 gennaio 2021)le festività natalizie sale il numero di ricoveri direttamente correlabili alla pandemia ine in altri reparti. Le, già in affanno almeno dallo scorso mese di ottobre, stanno soffrendo in maniera ulteriore adesso. Gli eccessi ai quali abbiamo assistito prima ele festività natalizie si sono fatti sentire in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

