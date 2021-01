Saldi invernali 2021: come trovare le migliori occasioni (Di venerdì 8 gennaio 2021) A partire dal 12 gennaio cominceranno i Saldi a Roma e nel Lazio : ecco la nostra guida con tutto ciò che c'è da sapere per arrivare preparati a questo evento! Crediti: CastelRomanoDesignerOutlet, ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 gennaio 2021) A partire dal 12 gennaio cominceranno ia Roma e nel Lazio : ecco la nostra guida con tutto ciò che c'è da sapere per arrivare preparati a questo evento! Crediti: CastelRomanoDesignerOutlet, ...

retesoletv : Alle 13.30 il #TgUmbria. Fra gli argomenti in scaletta: • i #numeri della #vaccinazione anti-Covid • le #ultime s… - infoiteconomia : Saldi invernali 2021, domani il via anche in Umbria: ecco le 'regole' da ricordare - genovesergio76 : Saldi invernali a Milano, speso il 20% in meno: “Stagione difficile” - CandelliAngelo : Saldi invernali, domenica 11 Gennaio negozi aperti - Canale189 : Saldi invernali, domenica 11 Gennaio negozi aperti -