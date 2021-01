Rowan Atkinson | «Addio a Mr Bean | non mi diverte più»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Finisce un’era: stanco delle pressioni che continua a sentire sulle sue spalle ogni anno che passa, Rowan Atkinson ha deciso di lasciare andare via per sempre il suo personaggio più famoso, quello che gli ha dato il successo mondiale: Mr. Bean. A 66 anni appena compiuti, infatti, l’attore e sceneggiatore inglese si augura di non riprendere mai più i panni della maschera che ha contribuito a creare nel 1990, diventando, senza che se ne accorgesse, un fenomeno senza tempo che ha conquistato più di 2oo paesi nel mondo. Continuerà, però, a prestare la voce al cartone animato: «È molto più facile dargli la voce» ha spiegato Atkinson in un’intervista a Radio Times. https://twitter.com/Variety/status/1346404753278971905