Pomezia | rientro a scuola al Pascal | dai genitori l’allarme | «Totale disaccordo con la scelta degli orari scaglionati» e gli assembramenti resteranno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Lunedì prossimo, 11 gennaio, per molti studenti tornerà il momento di rientrare aper le lezioni in presenza. Ma, a una manciata di ore dalla “prima campanella”, i dubbi e le perplessità sono davvero tante. In queste ore abbiamo ricevuto una lunga lettera redatta dai rappresentanti di classe deidell’I.I.S. Blaiseche esprimono il lorosu quanto stabilito dalla. La missiva è stata recapitata al Prefetto, ai Sindaci die Ardea oltre che alla Dirigente Scolastica e al Prefetto di Roma.: la lettera deialunni delMamme e papà, nel loro testo, si rendono perfettamente conto «dell’enorme lavoro svolto in questo periodo di emergenza sanitaria ...