Particolato atmosferico e Covid non interagiscono

Il Particolato atmosferico non favorisce la diffusione in aria del Covid-19: lo rivela una nuova ricerca del Cnr-Isac La prima ondata della pandemia da Covid-19, nell'inverno 2020, ha colpito in maniera più rilevante il Nord Italia rispetto al resto del Paese e la Lombardia, in particolare, è stata la regione con la maggiore diffusione.

