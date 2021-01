Masterchef 10 | Irish eliminato Chef cattivissimi | Locatelli filosofo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “Unopuò lavorare per anni per conquistare una stella, ma basta un giorno, un piatto, per tornare nella polvere”: è la lezione di, ma anche degli altri giudici Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo,in questa edizione di. Già alla fine della prima puntata della serata ci sono stati i fuochi d’artificio. Fuori uno dei favoriti, uno dei concorrenti più sicuri di sé,, il biondo dagli occhi di ghiaccio che solo la scorsa settimana si era distinto nella prova in esterna a Crespi d’Adda. Tutta colpa dell’Invention Test e di Daiana, tornata dall’esterna della scorsa settimana con un forte desiderio di vendetta, non solo di rivincita.non è riuscito a domare i 12 ingredienti che lei ha scelto per la cloche killer ...