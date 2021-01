Lorella Cuccarini positiva al Covid (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lorella Cuccarini è positiva al coronavirus. A quanto apprende l’Adnkronos, la showgirl e neo maestra di ‘Amici’ è asintomatica e sta bene, e domani sarà in collegamento da casa, nel corso della puntata pomeridiana del talent su Canale 5. “Ecco la mia postazione” casalinga “per la prima puntata di Amici del 2021” scrive su Instagram condividendo una fotografia. “Il Covid e? arrivato anche a casa nostra. Per fortuna, pochi sintomi e una guarigione rapida… Ora, sono in attesa del tampone negativo. Grazie per tutti i messaggi di affetto! Ci vediamo domani alle 14.10”. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 8 gennaio 2021)al coronavirus. A quanto apprende l’Adnkronos, la showgirl e neo maestra di ‘Amici’ è asintomatica e sta bene, e domani sarà in collegamento da casa, nel corso della puntata pomeridiana del talent su Canale 5. “Ecco la mia postazione” casalinga “per la prima puntata di Amici del 2021” scrive su Instagram condividendo una fotografia. “Il Covid e? arrivato anche a casa nostra. Per fortuna, pochi sintomi e una guarigione rapida… Ora, sono in attesa del tampone negativo. Grazie per tutti i messaggi di affetto! Ci vediamo domani alle 14.10”. Funweek.

repubblica : Lorella Cuccarini positiva al Covid: domani ad 'Amici' in collegamento da casa - ferro_fabiano : RT @mariobianchi18: A settembre aveva messo un like a favore di una manifestazione di negazionisti. - damy85twit : RT @mariobianchi18: A settembre aveva messo un like a favore di una manifestazione di negazionisti. - MiyakeEau : RT @mariobianchi18: A settembre aveva messo un like a favore di una manifestazione di negazionisti. - gossipblogit : Silvio Testi: chi è il marito di Lorella Cuccarini -