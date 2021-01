L’Isola dei Famosi: svelato il cachet di Asia Argento e la calciatrice lesbica che ha rifiutato l’invito (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi è in continua evoluzione. Giuseppe Candela per Dagospia ha svelato che gli autori del reality di Ilary Blasi avevano puntato anche Carolina Morace, ex calciatrice (ed ora allenatrice ed opinionista tv) apertamente lesbica. “L’ex calciatrice e allenatrice Carolina Morace sbarcherà a L’Isola dei Famosi? La Morace, fresca di coming out, ha declinato l’offerta del reality di Canale 5”. La Morace ha fatto coming out da pochi mesi fra le pagine del Corriere della Sera, dove ha confessato di essersi sposata con la collega australiana Nicole Jane Williams. “Perché ho fatto coming out? L’ho fatto naturalmente per loro, per le più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ... Leggi su biccy (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il cast della nuova edizione dedeiè in continua evoluzione. Giuseppe Candela per Dagospia hache gli autori del reality di Ilary Blasi avevano puntato anche Carolina Morace, ex(ed ora allenatrice ed opinionista tv) apertamente. “L’exe allenatrice Carolina Morace sbarcherà adei? La Morace, fresca di coming out, ha declinato l’offerta del reality di Canale 5”. La Morace ha fatto coming out da pochi mesi fra le pagine del Corriere della Sera, dove ha confessato di essersi sposata con la collega australiana Nicole Jane Williams. “Perché ho fatto coming out? L’ho fatto naturalmente per loro, per le più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ...

