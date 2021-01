Leonardo Sciascia | l’illuminista del Novecento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021)nasce in Sicilia a Racalmuto, in provincia di Agrigento l’8 gennaio del 1921. Scrittore tra i migliori del, giornalista e brillante saggista, ha fatto della Sicilia, una metafora letteraria in grado di descrivere qualsiasi parte del mondo. La sua opera rappresenta inoltre, un punto di riferimento di quella corrente letteraria che fa a capo al “realismo critico”. Ebbe anche un’attività politica importante ricoprendo, dapprima, il ruolo di consigliere comunale a Palermo, dal 1975 al 1977, per il Partito Comunista, ed in seguito, dal 1979 al 1983, come deputato in Parlamento per il Partito Radicale. La formazione Primo di tre fratelli, la sua famiglia e l’ambiente in cui cresce è quello della piccola borghesia siciliana. Sua madre viene da una famiglia di artigiani, mentre il padre è uno dei tanti ...