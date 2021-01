La triste fine di Giulio Gallera, l’assessore del fallimento lombardo (Di venerdì 8 gennaio 2021) E alla fine Giulio Gallera se ne va. O meglio, viene mandato via, perché lui il coraggio e la dignità nel dare le dimissioni non li ha avuti, attaccato com’era a una poltrona che pensava potesse essere la rampa di lancio per future nomine o candidature. Aveva sperato di fare il sindaco, quando i suoi puntuali bollettini via web sul Covid in Lombardia gli parevano una vetrina anziché una comunicazione lugubre. Per un po’, poi, si è pensato di dargli l’assessorato allo Sport pur di toglierlo dal Welfare. Ma uno che gioca a paddle e finisce con trenta punti in testa, che va a fare jogging e non si accorge di essere uscito della proprio Comune durante un lockdown perché “avevo le cuffie”, capite bene che da assessore allo Sport è capace di far installare un pavimento riscaldato sulla pista dell’hockey. O di introdurre il fuorigioco nel ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021) E allase ne va. O meglio, viene mandato via, perché lui il coraggio e la dignità nel dare le dimissioni non li ha avuti, attaccato com’era a una poltrona che pensava potesse essere la rampa di lancio per future nomine o candidature. Aveva sperato di fare il sindaco, quando i suoi puntuali bollettini via web sul Covid in Lombardia gli parevano una vetrina anziché una comunicazione lugubre. Per un po’, poi, si è pensato di dargli l’assessorato allo Sport pur di toglierlo dal Welfare. Ma uno che gioca a paddle e finisce con trenta punti in testa, che va a fare jogging e non si accorge di essere uscito della proprio Comune durante un lockdown perché “avevo le cuffie”, capite bene che da assessore allo Sport è capace di far installare un pavimento riscaldato sulla pista dell’hockey. O di introdurre il fuorigioco nel ...

