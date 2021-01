La Terra sta ruotando più velocemente: perchè? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il 2020 è l’anno ricordato come uno dei più duri della nostra storia recente. Tanto che neanche il “tempo”, quello cronologico ne è uscito indenne. Qual è il motivo? Ora ve lo svelo. Durante il 2020 il nostro pianeta ha variato la sua velocità attorno al suo asse. Quindi la Terra sta ruotando più velocemente Leggi su periodicodaily (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il 2020 è l’anno ricordato come uno dei più duri della nostra storia recente. Tanto che neanche il “tempo”, quello cronologico ne è uscito indenne. Qual è il motivo? Ora ve lo svelo. Durante il 2020 il nostro pianeta ha variato la sua velocità attorno al suo asse. Quindi lastapiù

ZZiliani : Alla notizia della positività, #Cuadrado è stramazzato a terra. Sta bene insomma. #MilanJuventus - petergomezblog : Vaccino Covid, Gallera: “Lombardia ultima per somministrazioni? Colpa delle ferie”. La Lega lo scarica “non sta né… - MoliPietro : La Terra sta ruotando più velocemente: perchè? - matthijs_pog : ??20 dic Ma vattelo a piglià in del culoo, ma che cazz fai? Ma io che non sono nessuno mi sto a casa e tu che prendi… - mau_or_ : 'Non c’è bisogno comunque di allarmarsi dato che la rotazione della Terra varia periodicamente (ma solo leggermente… -

Ultime Notizie dalla rete : Terra sta La Terra sta ruotando più velocemente del solito Wired Italia La Terra sta ruotando più velocemente: perchè?

La Terra sta ruotando più velocemente attorno al suo asse. Nel 2020 il nostro pianeta ha segnato il record dei giorni più veloci in assoluto.

Resilienza al femminile: il caso di Nonna Peppina al centro di uno studio pubblicato su una rivista californiana

2' di lettura 08/01/2021 - E’ stato appena pubblicato nel UC Hastings Women's Law Journal, rivista dell’università californiana Husting College, uno studio dedicato a storie di resilienza al femminile ...

La Terra sta ruotando più velocemente attorno al suo asse. Nel 2020 il nostro pianeta ha segnato il record dei giorni più veloci in assoluto.2' di lettura 08/01/2021 - E’ stato appena pubblicato nel UC Hastings Women's Law Journal, rivista dell’università californiana Husting College, uno studio dedicato a storie di resilienza al femminile ...