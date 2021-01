Juventus, Tardelli in tackle su Chiesa: “Accentua i falli e si lamenta troppo. Ho un consiglio per lui” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non solo complimenti ed elogi per Federico Chiesa.Protagonista della convincente vittoria maturata dalla Juventus in casa del Milan, decisa da una sua doppietta e da una rete di Mckennie, Federico Chiesa, è ormai considerato una pedina essenziale nello scacchiere di Andrea Pirlo. Ma nel panorama calcistico italiano c'è chi non è stato pienamente convinto dall'ex gioiellino della viola, criticato per gli atteggiamenti tenuti in campo dall'ex calciatore - oggi opinionista - Marco Tardelli sulle colonne de "La Stampa"."Non mi piace, te lo dico francamente, questo tuo Accentuare i falli che subisci, non mi piace vedere che ti lamenti con i direttori di gara".L'ex attaccante bianconero, nonostante riconosca le qualità di Chiesa, non ha infatti potuto fare a meno di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non solo complimenti ed elogi per Federico.Protagonista della convincente vittoria maturata dallain casa del Milan, decisa da una sua doppietta e da una rete di Mckennie, Federico, è ormai considerato una pedina essenziale nello scacchiere di Andrea Pirlo. Ma nel panorama calcistico italiano c'è chi non è stato pienamente convinto dall'ex gioiellino della viola, criticato per gli atteggiamenti tenuti in campo dall'ex calciatore - oggi opinionista - Marcosulle colonne de "La Stampa"."Non mi piace, te lo dico francamente, questo tuore iche subisci, non mi piace vedere che ti lamenti con i direttori di gara".L'ex attaccante bianconero, nonostante riconosca le qualità di, non ha infatti potuto fare a meno di ...

Mediagol : #Juventus, Tardelli in tackle su Chiesa: “Accentua i falli e si lamenta troppo. Ho un consiglio per lui”… - sportli26181512 : Tardelli: 'Milan-Juve? Più di così i rossoneri non potevano fare, sono usciti dal campo a testa alta': Marco Tardel… - MondoBN : TARDELLI, “La Juve rischia molto: deve a - junews24com : Tardelli non ha dubbi: «Ecco cosa manca di più alla Juventus» - - martino_pata : @Nino_TheBest Acciaio allo stato puro. Ricordo ancora l'intervento di Tardelli su Rivera al primo tocco della parti… -