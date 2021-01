NSantarelli : RT @MediasetTgcom24: Istat, effetto Covid: deficit nel terzo trimestre 2020 al 9,4% #Istat - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Istat, effetto Covid: deficit nel terzo trimestre 2020 al 9,4% #Istat - MediasetTgcom24 : Istat, effetto Covid: deficit nel terzo trimestre 2020 al 9,4% #Istat - lomestars : RT @VittorioBanti: La botenza di fuogo! Ci sono oltre 400.000 persone che hanno perso il lavoro e quasi 750.000 nuove persone in cerca di l… - SanSeveroNews : Per effetto delle disposizioni normative che regolano la Carta Acquisti, gli importi di reddito e l’indicatore ISEE… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat effetto

TGCOM

Nel terzo trimestre 2020 il rapporto deficit-Pil è balzato al 9,4% dal 2,2% nello stesso trimestre del 2019. Lo rende noto l'Istat, spiegando che "in termini assoluti, il peggioramento dei saldi è dov ...La Regione Puglia è prima in Italia in valori assoluti e in percentuale per la spesa dei fondi strutturali europei per le politiche di coesione destinati allo sviluppo e agli investimenti. È quanto em ...