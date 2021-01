Indice Rt in Italia torna sopra 1 dopo sei settimane, l’Iss: “12 regioni ad alto rischio, 8 a rischio moderato” (Di venerdì 8 gennaio 2021) A partire da lunedì 11 gennaio, sarebbero almeno tre le regioni che diventano arancioni (il weekend è per tutti di quel colore). Si tratta di Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia. Verso l’arancione anche Veneto e Calabria. La Sicilia è in bilico tra la zona arancione e gialla. Le altre regioni dovrebbero rimanere in zona gialla. I dati emergono dal monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità. La decisione finale sarà presa dopo la riunione del Cts, attualmente in corso. L’Indice Rt sopra 1 In base al monitoraggio della Cabina di regia del ministero alla Salute e dell’Istituto superiore di sanità sul periodo 28 dicembre-3 gennaio, l’Indice di contagio Rt è tornato sopra 1 in Italia dopo 6 settimane. ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021) A partire da lunedì 11 gennaio, sarebbero almeno tre leche diventano arancioni (il weekend è per tutti di quel colore). Si tratta di Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia. Verso l’arancione anche Veneto e Calabria. La Sicilia è in bilico tra la zona arancione e gialla. Le altredovrebbero rimanere in zona gialla. I dati emergono dal monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità. La decisione finale sarà presala riunione del Cts, attualmente in corso. L’Rt1 In base al monitoraggio della Cabina di regia del ministero alla Salute e dell’Istituto superiore di sanità sul periodo 28 dicembre-3 gennaio, l’di contagio Rt èto1 in. ...

GiornaleVicenza : Il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità #ISS: in #Veneto l'#Rt sfiora 1 - zazoomblog : Covid-19 epidemia in peggioramento in Italia: indice RT superiore a 1 dopo sei settimane - #Covid-19 #epidemia… - orizzontescuola : Covid-19, epidemia in peggioramento in Italia: indice RT superiore a 1 dopo sei settimane - VitaDiF : RT @Zbarskij: Un “indice di democrazia” l’ha sviluppato L’Economist, “prodotto del liberismo caledoniano”. Gli Stati Uniti stanno davanti e… - SocciGianluca : @claudiomontar La Campania ha l'indice di mortalità per Covid19 più bassa d'Italia quindi De Luca non ha morti sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Indice Italia Covid-19, epidemia in peggioramento in Italia: indice RT superiore a 1 dopo sei settimane Orizzonte Scuola