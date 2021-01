Indice Rt 1.03, monitoraggio Iss 8 Gennaio/ "Colori Regioni? Sistema funziona ma..." (Di venerdì 8 gennaio 2021) monitoraggio Iss 8 Gennaio, Indice Rt 1.03. Dopo tre settimane di curva in discesa, torna a salire: “Epidemia fuori controllo”. Sono 12 le Regioni a rischio, chiesta nuova stretta Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021)Iss 8Rt 1.03. Dopo tre settimane di curva in discesa, torna a salire: “Epidemia fuori controllo”. Sono 12 lea rischio, chiesta nuova stretta

Agenzia_Ansa : #Covid, Iss: indice di trasmissibilità Rt a 1,03. Per la prima volta dopo sei settimane è sopra 1. Bozza del monito… - infoitinterno : Monitoraggio Iss 7 gennaio/ Indice Rt Italia: dati Covid e Italia divisa in colori - meteo_italia7 : RT @MMmarco0: Monitoraggio ISS: Indice Rt nazionale sale a 1,03 'L' epidemia si trova in una fase delicata che sembra preludere ad un nuo… - NewsWcn : RT @MMmarco0: Monitoraggio ISS: Indice Rt nazionale sale a 1,03 'L' epidemia si trova in una fase delicata che sembra preludere ad un nuo… - infoitsalute : Sale l'indice di contagio Rt, nella bozza del monitoraggio Covid Molise ancora giallo -