Future USA positivi aspettando Wall Street

(Teleborsa) – I Future sugli indici statunitensi viaggiano positivi anticipando una partenza tonica per la borsa di Wall Street, tra meno di mezz'ora, con gli investitori che sperano sul via libera al nuovo pacchetto di stimoli all'economia. Quasi ignorato il dato sul mercato del lavoro che ha deluso le aspettative evidenziando una contrazione di posti a dicembre a fronte di una crescita attesa dal mercato. Resta sempre sullo sfondo la pandemia di Covid-19, con i numeri dei contagi e dei decessi sempre più pesanti in tutto il mondo. Il Future sul Dow Jones sale dello 0,24% a 31.014 punti, mentre quello sullo S&P 500 avanza dello 0,34% a 3.808 punti. Tonico anche il contratto sul Nasdaq +0,56% a 13.001 punti.

