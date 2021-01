Elisabetta Gregoraci, piccolo incidente a Dubai: “Arrivo dal medico e…” (VIDEO) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci in vacanza a Dubai Chi ha seguito il 31esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 avrà notato l’assenza in studio di Elisabetta Gregoraci. La soubrette calabrese, infatti, dopo il Capodanno è volata a Dubai con un jet privato per raggiungere l’ex marito Flavio Briatore e il loro figlio Nathan Falco. La 40enne, che ha un grosso seguito anche su Instagram, attraverso delle Stories o dei post tiene costantemente aggiornati tutti i follower sulla sua vita. Ad esempio, negli ultimi giorni sono nate numerose polemiche per il suo recente viaggio agli Emirati Arabi nonostante la pandemia in corso. Ma ciò che oggi ha lasciato senza parole tutti coloro che la seguono sui social network è la didascalia a commento di uno scatto condiviso dalla conduttrice, ovvero l’annuncio ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 8 gennaio 2021)in vacanza aChi ha seguito il 31esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 avrà notato l’assenza in studio di. La soubrette calabrese, infatti, dopo il Capodanno è volata acon un jet privato per raggiungere l’ex marito Flavio Briatore e il loro figlio Nathan Falco. La 40enne, che ha un grosso seguito anche su Instagram, attraverso delle Stories o dei post tiene costantemente aggiornati tutti i follower sulla sua vita. Ad esempio, negli ultimi giorni sono nate numerose polemiche per il suo recente viaggio agli Emirati Arabi nonostante la pandemia in corso. Ma ciò che oggi ha lasciato senza parole tutti coloro che la seguono sui social network è la didascalia a commento di uno scatto condiviso dalla conduttrice, ovvero l’annuncio ...

