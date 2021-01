Cristian Farris | il mistero lungo 15 mesi del giovane scomparso nel nulla

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Non è mai stata trovata alcuna traccia: è stato visto l'ultima volta in un bar di Orroli la sera del 21 ottobre 2019. Il caso della sparizione ha avuto ampio spazio anche a 'Chi l'ha visto?'. Gli ...

Il giovane 27enne è un "fantasma" da ottobre 2019, nuove indagini per cercare di far luce sulla sua scomparsa. L'avvocato Piscitelli: "Sicuramente gli hanno fatto del male, forse è rimasto vittima di ..."Chi sa qualcosa parli, anche in forma anonima, e ci aiuti a uscire da quest'angoscia". A 14 mesi dalla scomparsa di Cristian Farris, calzolaio 27enne di Orroli sparito nel nulla il 21 ottobre del 201 ...