Covid, in Germania 1.188 decessi in 24 ore. Record di morti anche in Usa (4mila) e Brasile (1.841). Ungheria prolunga il lockdown parziale (Di venerdì 8 gennaio 2021) La corsa del coronavirus non si ferma. I casi di Sars Cov 2 a livello globale hanno superato oggi la soglia degli 88 milioni, con un incremento di tre milioni di infezioni in soli quattro giorni. Secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University, i morti causati da Covid sono 1.898.530. E tra i Paesi al momento più colpiti dalla nuova ondata della pandemia c'è la Germania. Il Robert Koch Institut segnala un nuovo Record di vittime: nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 1.188 decessi (finora il numero massimo era stato raggiunto il 30 dicembre, con 1.129 morti). Le nuove infezioni sono 31.849. Gli esperti ribadiscono che i dati potrebbero anche spiegarsi con un ritardo delle segnalazioni, dovuto alle feste. Il 5 gennaio è stato deciso il ...

