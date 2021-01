Covid, ciò che manca in questa crisi è il controllo democratico. E le disparità aumentano (Di venerdì 8 gennaio 2021) di Roberto Iannuzzi* In tutto il mondo occidentale siamo ancora lontani dal liberarci dalle restrizioni adottate per contrastare l’epidemia da Covid-19. Sebbene l’attenzione generale sia ancora focalizzata sulla dimensione sanitaria di questa crisi, è urgente evidenziare in tutta la loro drammaticità le conseguenze economiche e sociali che i provvedimenti finalizzati a contenere la diffusione del virus hanno comportato. Nelle “economie avanzate” dell’Occidente, già piagate da livelli sempre più intollerabili di disuguaglianza, i ripetuti lockdown e le altre misure restrittive imposte dai governi hanno favorito un’ulteriore concentrazione del capitale, scavando un solco fra “vincitori e vinti” della pandemia. Gli Stati Uniti, ancora una volta, rappresentano l’avanguardia di una tendenza che però ha investito in pieno anche l’Europa. Nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) di Roberto Iannuzzi* In tutto il mondo occidentale siamo ancora lontani dal liberarci dalle restrizioni adottate per contrastare l’epidemia da-19. Sebbene l’attenzione generale sia ancora focalizzata sulla dimensione sanitaria di, è urgente evidenziare in tutta la loro drammaticità le conseguenze economiche e sociali che i provvedimenti finalizzati a contenere la diffusione del virus hanno comportato. Nelle “economie avanzate” dell’Occidente, già piagate da livelli sempre più intollerabili di disuguaglianza, i ripetuti lockdown e le altre misure restrittive imposte dai governi hanno favorito un’ulteriore concentrazione del capitale, scavando un solco fra “vincitori e vinti” della pandemia. Gli Stati Uniti, ancora una volta, rappresentano l’avanguardia di una tendenza che però ha investito in pieno anche l’Europa. Nei ...

