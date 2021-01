C’è ancora amianto a Matierno, Cammarota: “Bando… alle chiacchiere!” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Più che bando delle periferie, occorre dire bando alle… chiacchiere!”. Il capogruppo de “La Nostra Libertà”, Antonio Cammarota interviene con un sopralluogo, a Matierno, per sollecitare l’amministrazione comunale ad intervenire anche in questa zona di Salerno per la rimozione dell’amianto contenuto nelle strutture prefabbricate, utilizzate dopo il 1980 per ospitare i senzatetto. Ora, altre persone che cercano rifugio qui, preoccupano i residenti. Tra loro, il generale Franco Lupo che ha chiesto l’attenzione del consigliere comunale Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza al Comune di Salerno, sulla paura che chi cerca di forzare i prefabbricati (oggi recintati e chiusi con un lucchetto) possa, nel tentativo di penetrare, far ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Più che bando delle periferie, occorre dire bando”. Il capogruppo de “La Nostra Libertà”, Antoniointerviene con un sopralluogo, a, per sollecitare l’amministrazione comunale ad intervenire anche in questa zona di Salerno per la rimozione dell’contenuto nelle strutture prefabbricate, utilizzate dopo il 1980 per ospitare i senzatetto. Ora, altre persone che cercano rifugio qui, preoccupano i residenti. Tra loro, il generale Franco Lupo che ha chiesto l’attenzione del consigliere comunale, presidente della Commissione Trasparenza al Comune di Salerno, sulla paura che chi cerca di forzare i prefabbricati (oggi recintati e chiusi con un lucchetto) possa, nel tentativo di penetrare, far ...

