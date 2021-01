Briatore: “L’inesperienza in F1 non sarà un problema per Brivio” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Flavio Briatore, ex team principal in F1, ha espresso la sua opinione riguardo la decisione di Davide Brivio di cambiare categoria, diventando così team principal o amministratore delegato della scuderia Renault, diventata a partire da quest’anno Alpine. Briatore crede infatti che non ci sarà alcun problema di “inesperienza” per il new entry nella classe regina, dopo 7 anni in Suzuki in MotoGP. Davide Brivio in Alpine F1 dal 2021 Davide Brivio ha annunciato ieri l’addio a Suzuki a partire dal 2021, lasciando così la MotoGP per entrare per la prima volta nel mondo delle 4 ruote come CEO del nuovo marchio Alpine in F1. Dopo 20 anni dall’ultimo successo in 500cc della Suzuki, nel 2020 Brivio ha contribuito alla conquista del mondiale con Joan Mir. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Flavio, ex team principal in F1, ha espresso la sua opinione riguardo la decisione di Davidedi cambiare categoria, diventando così team principal o amministratore delegato della scuderia Renault, diventata a partire da quest’anno Alpine.crede infatti che non cialcundi “inesperienza” per il new entry nella classe regina, dopo 7 anni in Suzuki in MotoGP. Davidein Alpine F1 dal 2021 Davideha annunciato ieri l’addio a Suzuki a partire dal 2021, lasciando così la MotoGP per entrare per la prima volta nel mondo delle 4 ruote come CEO del nuovo marchio Alpine in F1. Dopo 20 anni dall’ultimo successo in 500cc della Suzuki, nel 2020ha contribuito alla conquista del mondiale con Joan Mir. ...

