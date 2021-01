Atalanta secondo attacco, ma i dati della difesa migliorano di più: ecco l’analisi e il confronto delle 9 statistiche chiave (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono passate tre giornate dalla nostra ultima analisi dei numeri della Serie A. Abbiamo lasciato un’Atalanta in ripresa, reduce dalla vittoria in rimonta sulla Roma. Come saranno cambiati i numeri dopo le ultime partite con Bologna, Sassuolo e Parma? Per … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono passate tre giornate dalla nostra ultima analisi dei numeriSerie A. Abbiamo lasciato un’in ripresa, reduce dalla vittoria in rimonta sulla Roma. Come saranno cambiati i numeri dopo le ultime partite con Bologna, Sassuolo e Parma? Per …

calabrone37 : @junews24com Mi domando, ma secondo te/voi, questo figuro: 'gomez', dall'#Atalanta cacciato come un'impestato, pos… - pisto_gol : Secondo FCapello bisogna limitare il possesso-palla e verticalizzare: ma tutte le prime 6 in classifica in serieA-M… - itselee8 : @matteoduranti10 @fbernardeschi @Atalanta_BC @juventusfc Il no di Bernardeschi è comprensibile secondo me... - Alessandro_Ill : @Simona65Simona Anche secondo me molto dipende da quello. Non so perché si siano intestarditi a farlo giocare ovunq… - enfasiXI : Secondo Di Marzio la trattativa Papu Gomez Juventus è ferma perché Bernardeschi per andare all’Atalanta chiede uno… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta secondo Benevento-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Atalanta, ufficiale Diallo allo United. Quale futuro per il Papu Gomez?

Arrivato a Bergamo da giovanissimo, Amad ha subito mostrato in maglia nerazzurra le sue grandi qualità tecniche, contribuendo al raggiungimento di traguardi importanti come la conquista dei titoli naz ...

Serie A mercato, Quagliarella resta alla Sampdoria. Atalanta, Diallo va allo United

La decisione era nelle mani del bomber, che ha scelto di rimanere a Genova per onorare la fascia da capitano dei blucerchiati, rifiutando l'offerta proveniente dalla Juventus. Nelle rondinelle sono in ...

Arrivato a Bergamo da giovanissimo, Amad ha subito mostrato in maglia nerazzurra le sue grandi qualità tecniche, contribuendo al raggiungimento di traguardi importanti come la conquista dei titoli naz ...La decisione era nelle mani del bomber, che ha scelto di rimanere a Genova per onorare la fascia da capitano dei blucerchiati, rifiutando l'offerta proveniente dalla Juventus. Nelle rondinelle sono in ...