Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 7 gennaio 2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 7 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 6 ha totalizzato 6463 spettatori (23.57% di share) nel primo episodio e 5658 (25.71%) nel secondo; su Canale5 la soap Daydreamer – Le Ali del Sogno ha avuto 2363 spettatori, 11.01% di share. Il film Il ricco, il povero e il maggiordomo su Italia1 ha avuto in media 1608 spettatori (6.16%); su Rai2 il film Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali ha avuto 925 spettatori (3.69%), mentre lo Speciale TG3 su Rai3 1280 spettatori (4.66%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1281 spettatori (6.35%) e su La7 la ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 8 gennaio 2021): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 6 ha totalizzato 6463 spettatori (23.57% di share) nel primo episodio e 5658 (25.71%) nel secondo; su Canale5 la soap Daydreamer – Le Ali del Sogno ha avuto 2363 spettatori, 11.01% di share. Il film Il ricco, il povero e il maggiordomo su Italia1 ha avuto in media 1608 spettatori (6.16%); su Rai2 il film Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali ha avuto 925 spettatori (3.69%), mentre lo Speciale TG3 su Rai3 1280 spettatori (4.66%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1281 spettatori (6.35%) e su La7 la ...

fattoquotidiano : Discovery Italia chiude un altro anno da record e registra nel 2020 il suo miglior anno di sempre, leggi i dati - ilGerrino92 : ASCOLTI BOOM per #CadutaLibera in replica! ?? Il Game Show preserale condotto da Gerry Scotti continua a crescere p… - CorriereCitta : #Ascoltitv giovedì 7 gennaio 2021: Che Dio ci aiuti 6, Daydreamer, Dritto e Rovescio, dati Auditel e share - tobefreeforever : RT @fattoquotidiano: Discovery Italia chiude un altro anno da record e registra nel 2020 il suo miglior anno di sempre, leggi i dati https… - Notiziedi_it : Milan-Juventus, ascolti altissimi in tv: i dati -