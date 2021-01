AMICI | anticipazioni puntata di sabato 9 gennaio

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Era19 dicembre 2020 quando abbiamo visto l’ultimo speciale del talent showdi Maria De Filippi. Ballerini e cantanti si erano esibiti uno dietro l’altro, arrivando a stupire professori e pubblico (in studio e da casa), a tal punto che ciascuno di loro aveva confermato la propria presenza nella scuola più famosa d’Italia. Dopo le vacanze di Natale, gli allievi sono tornati a farci compagnia di pomeriggio, ma il loro appuntamento più importante è certamente quello delalle 14.10 su Canale 5. I ragazzi si sono recentemente ritrovati a registrare il primo speciale del 2021, vediamo cosa succederà. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Come abbiamo avuto modo di vedere nel daytime di ieri, il professor Rudy Zerbi ha deciso di mettere in sfida i tre allievi della professoressa Arisa, cioè Kika, ...