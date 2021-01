v_senigallia : Aggredisce il cliente di un bar e poi si scaglia contro i poliziotti: denunciato un pregiudicato… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce cliente

Corriere Adriatico

Al momento del richiamo, l’uomo, visibilmente alterato ed innervosito, ha cominciato ad urlare ed inveire contro l’altro cliente, colpevole a suo dire solo di aver fatto notar ...NEW YORK - Una donna che ha falsamente accusato un adolescente nero di aver rubato il suo telefono e poi di averlo aggredito in un hotel di New York è ...