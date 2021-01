Tragico incidente stradale: ragazzo muore sul colpo, grave una 23enne (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un ragazzo di 27 anni è morto ed una 23enne è rimasta ferita in un incidente consumatosi all’alba di oggi a Canton di Silea, in provincia di Treviso. Dramma all’alba di stamane a Canton di Silea, in provincia di Treviso. Un ragazzo di 27 anni è deceduto ed una 23enne è rimasta gravemente ferita in L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 7 gennaio 2021) Undi 27 anni è morto ed unaè rimasta ferita in unconsumatosi all’alba di oggi a Canton di Silea, in provincia di Treviso. Dramma all’alba di stamane a Canton di Silea, in provincia di Treviso. Undi 27 anni è deceduto ed unaè rimastamente ferita in L'articolo proviene da YesLife.it.

garbino : @Il_Vitruviano @pantycat C’è il video online. E qui è spiegato bene la dinamica del tragico incidente. The last lin… - RADIOBRUNO1 : Ferita la donna che era con lui in auto #Empoli #Livorno #incidente #7gennaio #RadioBruno - GiovanniFanfoni : @Virus1979C Servirà un'inchiesta anche per questo. Nel frattempo, abbiamo solo scampoli di notizie. È presumibile c… - fseviareggio : RT @qn_lanazione: #Livorno, tragico #incidente in Fi-Pi-Li: #muore sbalzato dall'auto. Grave una donna - MoliPietro : Comiso (Ragusa) – Tragico incidente stradale muore 14enne -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente Muore dopo cinque mesi di agonia: aperta un'inchiesta sul tragico incidente a Grosseto IlGiunco.net Mirandola, commemorazione vittime, incidente ferroviario di Crevalcore: l’amministrazione comunale presente

“Un ricordo che resterà indelebile nella mente di tanti, oltre che impresso nella storia di Mirandola. E questo, nonostante, l’anno appena trascorso, segnato dalla pandemia, e dai cambiamenti che ne s ...

Tragico schianto all'alba: muore un 27enne, grave una 22enne

Tragico schianto alle 4.30 di giovedì 7 gennaio a Silea, in provincia di Treviso. Il bilancio è di un 27enne morto e di una ragazza... Scopri di più ...

“Un ricordo che resterà indelebile nella mente di tanti, oltre che impresso nella storia di Mirandola. E questo, nonostante, l’anno appena trascorso, segnato dalla pandemia, e dai cambiamenti che ne s ...Tragico schianto alle 4.30 di giovedì 7 gennaio a Silea, in provincia di Treviso. Il bilancio è di un 27enne morto e di una ragazza... Scopri di più ...