Torna a crescere la pressione sugli ospedali. In 11 regioni superata la soglia critica di occupazione dei posti in terapia intensiva (Di giovedì 7 gennaio 2021) Torna a crescere la pressione sui reparti di terapia intensiva, che in diverse regioni sono Tornati sopra la soglia critica fissata al 30% di occupazione dei posti disponibili. Secondo gli ultimi dati Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in 11 regioni il limite è stato superato e in alcuni casi anche abbondantemente. La scorsa settimana le regioni erano 6. A fare peggio è la provincia autonoma di Trento, con il 50% di posti letto occupati da casi Covid. Ancora alto il livello anche in Lombardia (38%). Seguono Umbria, provincia di Bolzano e Friuli Venezia Giulia (35%), Veneto (34%), Puglia (33%), Lazio (32%), Marche, Piemonte ed ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021)lasui reparti di, che in diversesonoti sopra lafissata al 30% dideidisponibili. Secondo gli ultimi dati Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in 11il limite è stato superato e in alcuni casi anche abbondantemente. La scorsa settimana leerano 6. A fare peggio è la provincia autonoma di Trento, con il 50% diletto occupati da casi Covid. Ancora alto il livello anche in Lombardia (38%). Seguono Umbria, provincia di Bolzano e Friuli Venezia Giulia (35%), Veneto (34%), Puglia (33%), Lazio (32%), Marche, Piemonte ed ...

Noovyis : (Torna a crescere la pressione sugli ospedali. In 11 regioni superata la soglia critica di occupazione dei posti in… - JBP_OfficialTW : RT @LaNotiziaTweet: Torna a crescere la pressione sugli ospedali. In 11 regioni superata la soglia critica di occupazione dei posti in tera… - brichiel : RT @LaNotiziaTweet: Torna a crescere la pressione sugli ospedali. In 11 regioni superata la soglia critica di occupazione dei posti in tera… - fcolarieti : Torna a crescere la pressione sugli ospedali. In 11 regioni superata la soglia critica di occupazione dei posti in… - LaNotiziaTweet : Torna a crescere la pressione sugli ospedali. In 11 regioni superata la soglia critica di occupazione dei posti in… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna crescere Covid: torna a crescere curva contagi a Torre del Greco Agenzia ANSA TORNA IN CAMPO LA DEMOCRAZIA CRISTIANA

Luigi Rapisarda . Ne discutiamo con il Segretario politico, Renato Grassi. E’un pomeriggio di gennaio, molto freddo. il sole sta declinando in un tramonto spettacolare, facendo ...

Prezzo Bitcoin oggi sfonda i 35mila dollari: investire in Bitcoin adesso?

Ancora un nuovo record per la quotazione Bitcoin il cui valore è triplicato in pochi mesi. JP Morgan lo vede a 146mila dollari nel lungo termine ...

Luigi Rapisarda . Ne discutiamo con il Segretario politico, Renato Grassi. E’un pomeriggio di gennaio, molto freddo. il sole sta declinando in un tramonto spettacolare, facendo ...Ancora un nuovo record per la quotazione Bitcoin il cui valore è triplicato in pochi mesi. JP Morgan lo vede a 146mila dollari nel lungo termine ...