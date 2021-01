Serie A | le designazioni arbitrali per la 17a giornata

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono stati designati gli arbitri per la 17adiA. Ecco le scelte da parte dell’AIA Sono stati designati gli arbitri per la 17adiA in programma. Ecco le scelte da parte dell’AIA. BENEVENTO – ATALANTA Sabato 09/01 h. 15.00 MANGANIELLO VILLA – MOKHTAR IV: CAMPLONE VAR: CALVARESE AVAR: LONGO FIORENTINA – CAGLIARI h. 18.00 GIACOMELLI VALERIANI – LOMBARDI IV: GARIGLIO VAR: BANTI AVAR: MELI GENOA – BOLOGNA Sabato 09/01 h. 18.00 DOVERI CECCONI – LANOTTE IV: SANTORO VAR: MARIANI AVAR: RANGHETTI JUVENTUS – SASSUOLO h. 20.45 MASSA IMPERIALE – COLAROSSI IV: ABISSO VAR: CHIFFI AVAR: DI IORIO MILAN – TORINO Sabato 09/01 h. 20.45 MARESCA GALETTO – PRENNA IV: FABBRI VAR: GIUDA AVAR: FIORITO PARMA – LAZIO h. 15.00 PAIRETTO DEL GIOVANE – ROSSI C. IV: SOZZA VAR: DI PAOLO AVAR: DI VUOLO ROMA – INTER h. ...