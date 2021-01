Sapevate che Christian De Sica partecipò a Sanremo tempo fa? Ecco alcuni segreti dell’attore che nessuno conosce

Leggi su viaggiarealverde

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Oggi 5 gennaio uno degli attori più iconici del cinema italiano compie 70 anni, parliamo del grandissimoDesempre affascinante, come suo padre il compianto Vittorio e la mamma attrice catalana María Mercader. Le esperienze e gli aneddoti In una vita così lunga di cui una buona parte trascorsa tra set e palcoscenico ne avrà fatte di esperienze, e ne ha raccontate alcune alle pagine de Il Corriere della Sera, come un aneddoto sulla sua infanzia Mi ricordo quella volta che, mentre stavo aspettando papà, mi ritrovo davanti a Charlie Chaplin che, per intrattenermi nell’attesa, giocava con la sua bombetta e gli esordi Mi vergognavo a fare l’attore, con padre attore e grande regista, e madre attrice. Mi sentivo un cane, non volevo fare brutte figure e, siccome avevo una fidanzatina ...