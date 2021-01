**Recovery: Bonetti, 'stiamo ancora aspettando riformulazione, per ora c'è solo post di Conte'** (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Io sto ancora aspettando di vedere la nuova riformulazione di quel piano. Il governo di un Paese non lo si fa su Facebook, anche se in quelle parole ci sono tracce di proposte che noi abbiamo portato. ancora non abbiamo una risposta, non abbiamo una convocazione, non ho visto altro che quel post. Sollecito una maggiore celerità, la risposta deve arrivare al Paese. E' una responsabilità istituzionale". Lo ha detto Elena Bonetti a SkyTg24 sul Recovry plan. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Io stodi vedere la nuovadi quel piano. Il governo di un Paese non lo si fa su Facebook, anche se in quelle parole ci sono tracce di proe che noi abbiamo portato.non abbiamo una risa, non abbiamo una convocazione, non ho visto altro che quel. Sollecito una maggiore celerità, la risa deve arrivare al Paese. E' una responsabilità istituzionale". Lo ha detto Elenaa SkyTg24 sul Recovry plan.

TV7Benevento : **Recovery: Bonetti, 'stiamo ancora aspettando riformulazione, per ora c'è solo post di Conte'**... - Silvergio2377 : RT @Adri19510: UN GOVERNO DOVREBBE PENSARE INNANZITUTTO AL BENE DEL PROPRIO POPOLO INVECE DI PENSARE PER PRIMA ALLE POLTRONE !!!!! Giuseppe… - MaurizioTorchi2 : RT @Adri19510: UN GOVERNO DOVREBBE PENSARE INNANZITUTTO AL BENE DEL PROPRIO POPOLO INVECE DI PENSARE PER PRIMA ALLE POLTRONE !!!!! Giuseppe… - donatellabrusch : RT @Adri19510: UN GOVERNO DOVREBBE PENSARE INNANZITUTTO AL BENE DEL PROPRIO POPOLO INVECE DI PENSARE PER PRIMA ALLE POLTRONE !!!!! Giuseppe… - Adri19510 : UN GOVERNO DOVREBBE PENSARE INNANZITUTTO AL BENE DEL PROPRIO POPOLO INVECE DI PENSARE PER PRIMA ALLE POLTRONE !!!!!… -

Ultime Notizie dalla rete : **Recovery Bonetti **Recovery: Bonetti, 'stiamo ancora aspettando riformulazione, per ora c'è solo post di Conte'** OlbiaNotizie Scontro nel governo sul Recovery fund, Italia viva: “Ci sono due maggioranze, siamo sconcertati”

Italia viva attende ancora il testo aggiornato del Recovery plan, passaggio considerato condizione essenziale per sedersi a un tavolo di confronto ...

Nuovo Recovery Plan e «squadra più forte». Giuseppe Conte tentato dalla sfida in Senato

Dopo giorni di «silenzio operoso» Giuseppe Conte si è deciso a dare un colpo di pedale alla sua azione di governo. «Se si ferma, la bicicletta cade», lo ha avvisato sul Corriere il segretario del Pd N ...

Italia viva attende ancora il testo aggiornato del Recovery plan, passaggio considerato condizione essenziale per sedersi a un tavolo di confronto ...Dopo giorni di «silenzio operoso» Giuseppe Conte si è deciso a dare un colpo di pedale alla sua azione di governo. «Se si ferma, la bicicletta cade», lo ha avvisato sul Corriere il segretario del Pd N ...