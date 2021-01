Quella donna coperta di sangue a Capitol Hill (Di giovedì 7 gennaio 2021) Negli Stati Uniti sono le tre di pomeriggio, i manifestanti pro-Trump hanno fatto irruzione nel Campidoglio per impedire al Congresso di certificare la vittoria del presidente eletto Joe Biden. Il fragore di uno sparo risuona all’improvviso: una donna, bardata con fasce che inneggiano a Trump, crolla a terra. Porta le mani al volto con espressione scioccata. Perde sangue. Diverse persone si inginocchiano per aiutarla, mentre un uomo in uniforme con un fucile appare accanto a lei. I secondi sembrano scorrere a rallentatore. A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021 Questo è quanto mostrano le sconvolgenti immagini riprese da un giornalista indipendente che si trovava a Capitol Hill nella ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Negli Stati Uniti sono le tre di pomeriggio, i manifestanti pro-Trump hanno fatto irruzione nel Campidoglio per impedire al Congresso di certificare la vittoria del presidente eletto Joe Biden. Il fragore di uno sparo risuona all’improvviso: una, bardata con fasce che inneggiano a Trump, crolla a terra. Porta le mani al volto con espressione scioccata. Perde. Diverse persone si inginocchiano per aiutarla, mentre un uomo in uniforme con un fucile appare accanto a lei. I secondi sembrano scorrere a rallentatore. A young woman was just shot in the neck right besides me in theBuilding pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021 Questo è quanto mostrano le sconvolgenti immagini riprese da un giornalista indipendente che si trovava anella ...

A fare irruzione nel Congresso c'erano i sostenitori del movimento di estrema destra che supporta Trump. Tra loro anche la donna uccisa durante i disordini. Ecco alcuni articoli per capire chi sono e ...

