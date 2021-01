Portogallo, lutto per l’FC Alverca: muore il 24enne Alex Apolinario dopo un infarto in campo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Grave lutto per l'FC Alverca.Il calcio portoghese piange Alex Apolinario, calciatore dell'FC Alverca scomparso nella giornata di oggi a seguito di un malore accusato lo scorso 3 gennaio che gli aveva fatto perdere conscenza. Il giocatore, durante la sfida contro l'Uniao de Almeirim, aveva perso i sensi improvvisamente cadendo a peso morto sul rettangolo verde. Immediati i soccorsi dei medici, giunti sul posto con l'ambulanza per trasportare Apolinaro nella struttura medica più vicina per accertamenti. Un avvenimento tragico a pochi giorni dal quale, il 24enne, ha perso la vita. A comunicare la terribile notizia, tramite una nota ufficiale, è stato lo stesso club portoghese: "Con profondo rammarico informiamo, secondo le informazioni fornite dal medico personale dell'Ospedale Vila ... Leggi su mediagol (Di giovedì 7 gennaio 2021) Graveper l'FC.Il calcio portoghese piange, calciatore dell'FCscomparso nella giornata di oggi a seguito di un malore accusato lo scorso 3 gennaio che gli aveva fatto perdere conscenza. Il giocatore, durante la sfida contro l'Uniao de Almeirim, aveva perso i sensi improvvisamente cadendo a peso morto sul rettangolo verde. Immediati i soccorsi dei medici, giunti sul posto con l'ambulanza per trasportare Apolinaro nella struttura medica più vicina per accertamenti. Un avvenimento tragico a pochi giorni dal quale, il, ha perso la vita. A comunicare la terribile notizia, tramite una nota ufficiale, è stato lo stesso club portoghese: "Con profondo rammarico informiamo, secondo le informazioni fornite dal medico personale dell'Ospedale Vila ...

