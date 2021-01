Non è vero che uno degli assalitori del Campidoglio aveva un tatuaggio con «falce e martello» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 6 gennaio 2020 su Twitter è stata pubblicata la foto di un sostenitore del presidente uscente Donald Trump, parte del gruppo che nel pomeriggio americano del 6 gennaio ha fatto irruzione nel Campidoglio. Lo scatto si concentra in particolare sul dorso della mano sinistra dell’uomo, recante un tatuaggio che l’autore del tweet sottolinea con il colore rosso, ed è accompagnata da un commento che recita: «Spuntano tatuaggi strani come falce e martello… era tutto programmato per dare il Colpo di Grazia a Trump». L’immagine oggetto della nostra verifica, con il particolare del tatuaggio evidenziato dall’autore del tweetSi tratta di una notizia falsa, dal momento che il tatuaggio in questione non ha nulla a che fare con il simbolo storico del Partito Comunista. Com’è possibile ... Leggi su facta.news (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 6 gennaio 2020 su Twitter è stata pubblicata la foto di un sostenitore del presidente uscente Donald Trump, parte del gruppo che nel pomeriggio americano del 6 gennaio ha fatto irruzione nel. Lo scatto si concentra in particolare sul dorso della mano sinistra dell’uomo, recante unche l’autore del tweet sottolinea con il colore rosso, ed è accompagnata da un commento che recita: «Spuntano tatuaggi strani come… era tutto programmato per dare il Colpo di Grazia a Trump». L’immagine oggetto della nostra verifica, con il particolare delevidenziato dall’autore del tweetSi tratta di una notizia falsa, dal momento che ilin questione non ha nulla a che fare con il simbolo storico del Partito Comunista. Com’è possibile ...

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Non è vero! La Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano non è stata annullata! Cuneo24 “Italia prima in Europa per vaccinazioni”/ Ma non lo è: la vera classifica di OWID

Lampi di vero Dybala: la Juventus lo ha davvero ritrovato?

Ce n'è abbastanza per ricordarsi che la Juventus da uno così non può prescindere, quando troverà continuità sui novanta minuti e su una serie di partite. Dopo la titolarità e il gol Dybala è entrato n ...

