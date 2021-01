Napoli-Spezia, la delusione di Maradona Jr: “Insigne non è l’unico responsabile, non doveva andare in sala stampa da solo” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Diego Armando Maradona Jr analizza la pesante sconfitta casalinga subita dal Napoli contro lo Spezia.Napoli-Spezia, Italiano: “Vittoria contro gli azzurri una scintilla che può cambiare la testa della squadra”Gli azzurri guidati da Rino Gattuso hanno davvero sbagliato l'impossibile nel match interno contro gli spezzini che al contrario hanno saputo sfruttare le uniche occasioni capitategli. Prestazione da dimenticare per i partenopei che non vedono l'ora di tornare in campo per riscattarsi. Nel frattempo si è assunto la responsabilità di questo passo falso Lorenzo Insigne che si è presentato da solo in sala stampa al termine del match. Episodio che non ha per nulla convinto il figlio del 'Pibe de Oro' che, ai microfoni del programma ... Leggi su mediagol (Di giovedì 7 gennaio 2021) Diego ArmandoJr analizza la pesante sconfitta casalinga subita dalcontro lo, Italiano: “Vittoria contro gli azzurri una scintilla che può cambiare la testa della squadra”Gli azzurri guidati da Rino Gattuso hanno davvero sbagliato l'impossibile nel match interno contro gli spezzini che al contrario hanno saputo sfruttare le uniche occasioni capitategli. Prestazione da dimenticare per i partenopei che non vedono l'ora di tornare in campo per riscattarsi. Nel frattempo si è assunto la responsabilità di questo passo falso Lorenzoche si è presentato dainal termine del match. Episodio che non ha per nulla convinto il figlio del 'Pibe de Oro' che, ai microfoni del programma ...

