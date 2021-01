Mortal Kombat 11 in prima e terza persona? Una mod permette di giocare con prospettive tutte nuove (Di giovedì 7 gennaio 2021) Mortal Kombat 11 non è mai stato concepito per essere giocato in prima o terza persona, ma se fosse possibile giocare con queste inedite prospettive? Mortal Kombat 11 è probabilmente in fondo alla lista dei giochi con una scena di modding attiva, ma ogni tanto qualcuno decide di fornire un'idea folle. Abbiamo già visto delle mod per la fotocamera nell'ultimo titolo di NetherRealm, che offrivano uno sguardo nuovo alle Fatality e ai vari stage. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 gennaio 2021)11 non è mai stato concepito per essere giocato in, ma se fosse possibilecon queste inedite11 è probabilmente in fondo alla lista dei giochi con una scena di modding attiva, ma ogni tanto qualcuno decide di fornire un'idea folle. Abbiamo già visto delle mod per la fotocamera nell'ultimo titolo di NetherRealm, che offrivano uno sguardo nuovo alle Fatality e ai vari stage. Leggi altro...

