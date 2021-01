Ministero Istruzione | protesta degli studenti | vogliamo certezze

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – Speravano di poter tornare in classe, dopo due mesi di didattica a distanza, ma anche oggi glidelle scuole superiori non hanno potuto frequentare in presenza. Per questo un gruppo di ragazzi e ragazze si e’ ritrovato sotto la sede deldell’in viale Trastevere, a Roma, munito di megafoni e striscioni. “Il governo ce l’aveva promesso. Sono nove mesi che si parla di scuola ma non sono ancora state adottate tutte le misure necessarie per farci tornare”, commenta Irene Galizzi, della ReteMedi, all’agenzia di stampa Dire. “La scuola in presenza fatico a ricordarla. Mi manca poter vedere i miei compagni di classe, partecipare alle assemblee. Mi mancano anche l’ansia prima delle interrogazioni e i compiti in classe. Sto perdendo il mio ultimo anno di scuola e mi dispiace ...