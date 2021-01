Meteo Spagna – Violenta tempesta con forte piogge e neve copiosa: nel mirino anche l’Italia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una Violenta ondata di maltempo sta sferzando la Spagna con piogge intense, venti di burrasca e mareggiate. Tra gli effetti della “tempesta Filomena” – nominata così dal servizio Meteorologico spagnolo – anche la neve, abbondante nelle zone interne, accompagnata da un brusco aumento del freddo.La neve ha raggiunto anche zone vicino a Valencia e perfino la città di Madrid: Visualizza questo Leggi su periodicodaily (Di giovedì 7 gennaio 2021) Unaondata di maltempo sta sferzando laconintense, venti di burrasca e mareggiate. Tra gli effetti della “Filomena” – nominata così dal serviziorologico spagnolo –la, abbondante nelle zone interne, accompagnata da un brusco aumento del freddo.Laha raggiuntozone vicino a Valencia e perfino la città di Madrid: Visualizza questo

Corriere : Spagna, record storico di freddo: -34,1 gradi sui Pirenei - MoliPietro : Meteo Spagna – Violenta tempesta con forte piogge e neve copiosa: nel mirino anche l’Italia - meteo_italia7 : ?????RECORD ASSOLUTO DI FREDDO IN SPAGNA CON - 35,6 °C E SABATO ARRIVANO 30 CM DI NEVE A MADRID????? #Madrid #nieve #Espana - fisco24_info : In Spagna arriva la tempesta Filomena: Allerta meteo per freddo, neve e vento - CorriereQ : SPAGNA, e la tempesta di Neve del secolo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Spagna Spagna, allerta meteo per l'arrivo di un episodio di neve eccezionale Ilmeteo.net Meteo Spagna – Violenta tempesta con forte piogge e neve copiosa: nel mirino anche l’Italia

Una violenta ondata di maltempo sta sferzando la Spagna con piogge intense, venti di burrasca e mareggiate. Tra gli effetti della “tempesta Filomena” – nominata così dal servizio meteorologico spagnol ...

Dalla Spagna, accordo totale | Arriva il centrocampista

Mancherebbe dunque solo l’annuncio ufficiale che potrebbe essere imminente. Il centrocampista potrebbe così essere il primo rinforzo di gennaio. Kouadio Koné è il nome in cima alla lista per il centro ...

Una violenta ondata di maltempo sta sferzando la Spagna con piogge intense, venti di burrasca e mareggiate. Tra gli effetti della “tempesta Filomena” – nominata così dal servizio meteorologico spagnol ...Mancherebbe dunque solo l’annuncio ufficiale che potrebbe essere imminente. Il centrocampista potrebbe così essere il primo rinforzo di gennaio. Kouadio Koné è il nome in cima alla lista per il centro ...