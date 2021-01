Medal of Honor Above and Beyond e la magia di una sviluppatrice che trasforma semplici blocchi 3D in meravigliose ambientazioni

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Gli appassionati di videogiochi raramente riescono a vedere i giochi nei loro stadi iniziali. Dietro al prodotto finale infatti c'è del grandissimo lavoro da parte degli sviluppatori che iniziano a creare diversi passaggi per arrivare a ciò che i giocatori vedono sui loro schermi. Qualche giorno fa su Twitter, Alexa Kim, senior game designer di Respawn Entertainment, ha mostrato cosa c'è dietro allo sviluppo di un gioco, in particolare al titolo che utilizza la realtà virtualeofand. Kim ha mostrato la fase di prototipazione del level design, che ha lo scopo di definire la "funzione" di un particolare livello. Da allora il tweet è diventato virale, con i giocatori sbalorditi dalle differenze tra i prototipi - chiamati- e il prodotto finito. Nel thread, Kim ha detto ...

L'ultimo mese dello scorso anno è stato non troppo ricco di uscite ma non sono mancate sorprese: chiaramente è stato il mese di Cyberpunk 2077 ma tra le altre uscite abbiamo assistito all'arrivo di pr ...