Licia Colò torna su La7: "Mi hanno cacciata dalla Rai" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 9 gennaio le nuove puntate del programma "Eden" torna il 9 gennaio, su LA7, il programma di Licia Colò, Eden in prima serata. Dello show, dedicato al tema del rispetto dell'ambiente, ha parlato in un'intervista a "Il Messaggero" in cui non mancano le bordate e alla Rai. I suoi rapporti con la rete pubblica si sono interrotti nel 2014, quando le venne tolto il suo storico programma "Kilimangiaro". Sono trasparente (…) infatti mi hanno cacciata dalla Rai. Del resto, se trovi persone che non apprezzano la tua trasparenza, poi ne paghi il prezzo. Con il senno di poi, posso dire di non essere stata molto furba. E poi: Avevo cinquant'anni, e uno a quell'età può anche rischiare di dire quello che pensa. Non l'ho fatto da persona ignorante, ho detto come la pensavo e sapevo che avrei potuto ...

