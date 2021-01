L'ad di Moderna: "Dal nostro vaccino potenziale protezione per un paio di anni" (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Moderna è sulla buona strada per fornire tra 600 milioni e 1 miliardo di dosi del suo vaccino Covid-19 quest’anno”: a dichiararlo, secondo quanto riportato da Reuters, è Stephane Bancel, amministratore delegato dell’azienda biotecnologica Sempre secondo l’agenzia Reuters, Bancel ha aggiunto che non è ancora chiaro per quanto tempo possano durare gli anticorpi generati dal vaccino, ma ha aggiunto che la protezione potrebbe essere potenzialmente di un paio d’anni. Intanto nelle scorse ore l’Agenzia europea del farmaco ha approvato il vaccino Moderna, dopo quello di Pfizer/BioNTech. “Ema ha raccomandato la concessione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il vaccino anti Covid-19 di Moderna ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) “è sulla buona strada per fornire tra 600 milioni e 1 miliardo di dosi del suoCovid-19 quest’anno”: a dichiararlo, secondo quanto riportato da Reuters, è Stephane Bancel, amministratore delegato dell’azienda biotecnologica Sempre secondo l’agenzia Reuters, Bancel ha aggiunto che non è ancora chiaro per quanto tempo possano durare gli anticorpi generati dal, ma ha aggiunto che lapotrebbe essere potenzialmente di und’. Intanto nelle scorse ore l’Agenzia europea del farmaco ha approvato il, dopo quello di Pfizer/BioNTech. “Ema ha raccomandato la concessione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per ilanti Covid-19 di...

HuffPostItalia : L'ad di Moderna: 'Dal nostro vaccino potenziale protezione per un paio di anni' - LeonardoPanetta : Peccato per questo epilogo, perché #Trump “ha fatto anche cose buone”. Ultima, in ordine tempo, aver scelto e finan… - novellista : iso- primo elemento di parole composte di origine greca o di formazione moderna, dal gr. iso-, da ísos 'uguale'; v… -

Ultime Notizie dalla rete : Moderna Dal L'ad di Moderna: "Dal nostro vaccino potenziale protezione per un paio di anni" L'HuffPost Vaccino anti-Covid, l’Ema approva quello di Moderna

Intanto Italia e Francia spingono per avere al più presto i vaccini AstraZeneca L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha autorizzato il vaccino contro il coronavirus prodotto da Moderna, che si affianca ...

Covid, Locatelli: "Infermieri, medici e Rsa: tutti immuni entro fine febbraio"

“Si sta già correndo e adesso l'obiettivo è arrivare a completare il milione e 800mila operatori sanitari, personale e ospiti delle Rsa entro fine febbraio". Lo dice, intervistato dal Fatto Quotidiano ...

Intanto Italia e Francia spingono per avere al più presto i vaccini AstraZeneca L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha autorizzato il vaccino contro il coronavirus prodotto da Moderna, che si affianca ...“Si sta già correndo e adesso l'obiettivo è arrivare a completare il milione e 800mila operatori sanitari, personale e ospiti delle Rsa entro fine febbraio". Lo dice, intervistato dal Fatto Quotidiano ...