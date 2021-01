L’8 gennaio la giornata di riflessione su Ursula Hirschmann (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – Minerva Lab Sapienza e Noi Rete Donne organizzano per domani, venerdì 8 gennaio alle ore 17, una giornata di riflessione sulla politica, antifascista ed europeista Ursula Hirschmann, nel trentesimo anniversario della sua morte. “Questo primo appuntamento, organizzato con il patrocinio del Movimento europeo e in collaborazione con l’Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento europeo, vuole rappresentare solo il primo passo di un progetto più ampio, aperto all’interazione con altre organizzazioni e associazioni, interessate a coltivare la memoria delle ‘Madri fondatrici dell’Europa’”, si legge in una nota stampa congiunta Minerva Lab Sapienza e Noi Rete Donne. L’introduzione all’incontro, che si terrà su piattaforma Zoom (https://uniroma1.zoom.us/j/85104329968…) sarà curato da Daniela Carlà e Marcella Corsi. Previsti gli interventi di Silvana Boccanfuso e Daniela Colombo e i commenti di Beatrice Covassi, Pia Locatelli e Mita Marra. Porterà i suoi saluti anche Marisa Rodano. “Figura di primo piano nella storia del processo di integrazione europea, Ursula Hirschmann è stata spesso dimenticata- continua la nota- Solo negli ultimi decenni il suo contributo è stato giustamente riscoperto. Ciò che ha colpito maggiormente le promotrici dell’evento in sua memoria è stato il profondo nesso intercorrente tra la sua storia e quella di altre figure, donne e uomini, rilevanti nel processo di integrazione europea”. Leggi su dire (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – Minerva Lab Sapienza e Noi Rete Donne organizzano per domani, venerdì 8 gennaio alle ore 17, una giornata di riflessione sulla politica, antifascista ed europeista Ursula Hirschmann, nel trentesimo anniversario della sua morte. “Questo primo appuntamento, organizzato con il patrocinio del Movimento europeo e in collaborazione con l’Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento europeo, vuole rappresentare solo il primo passo di un progetto più ampio, aperto all’interazione con altre organizzazioni e associazioni, interessate a coltivare la memoria delle ‘Madri fondatrici dell’Europa’”, si legge in una nota stampa congiunta Minerva Lab Sapienza e Noi Rete Donne. L’introduzione all’incontro, che si terrà su piattaforma Zoom (https://uniroma1.zoom.us/j/85104329968…) sarà curato da Daniela Carlà e Marcella Corsi. Previsti gli interventi di Silvana Boccanfuso e Daniela Colombo e i commenti di Beatrice Covassi, Pia Locatelli e Mita Marra. Porterà i suoi saluti anche Marisa Rodano. “Figura di primo piano nella storia del processo di integrazione europea, Ursula Hirschmann è stata spesso dimenticata- continua la nota- Solo negli ultimi decenni il suo contributo è stato giustamente riscoperto. Ciò che ha colpito maggiormente le promotrici dell’evento in sua memoria è stato il profondo nesso intercorrente tra la sua storia e quella di altre figure, donne e uomini, rilevanti nel processo di integrazione europea”.

