Juve | lampi di Joya a San Siro | Calabria si reinventa a centrocampo E Inzaghi vola con le Streghe

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Gol contro l’Udinese, doppio assist contro il Milan. La Serie A rivededi. I contratti sono una cosa, il campo un’altra. E in campo Paulo Dybala sta tornando un gioiello. Non è ancora particolarmente brillante, ma la strada è quella giusta, quella che l’ha reso MVP della stagione 19/20. La fiammata contro il Milan è sicuramente l’assist di tacco a Chiesa (non ne serviva due nello stesso match di campionato da gennaio 2019 contro il Chievo), ma la prestazione è stata a 360°. Il 27enne di Laguna Larga ha concluso la sfida col Diavolo con un Indice di Efficienza Tecnica del 96%, anche se è ancora lontano da condizioni fisiche ottimali (Indice di Efficienza Fisica del 92%), gap che lo porta a produrre un contributo pressocché nullo in fase difensiva e lontano dai suoi carichi standard di volume. Percorre infatti soltanto 1,8 km ad alta ...