In una scuola di Bolzano i cani anti-Covid cercano tracce del virus (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - Sono entrati in azione questa mattina in una scuola di Bolzano i cani anti-Covid-19. Alla ripresa delle lezioni in presenza – minimo del 50% e massimo del 75% - degli studenti delle scuole superiori, i cani addestrati per individuare il coronavirus hanno effettuato un primo test presso il liceo scientifico di lingua tedesca 'Peter Anich' in via Fago a Bolzano. Nell'aula magna dell'istituto i cani hanno annusato le mascherine lasciate dagli studenti all'interno di vaschette di cartone. Al termine dell'operazione i cani hanno segnalato cinque ‘mascherine sospette'. Il successivo test rapido antigenico effettuato sugli studenti ipotetici positivi ha dato esito negativo. Nelle prossime settimane circa 2.300 ... Leggi su agi (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - Sono entrati in azione questa mattina in unadi-Covid-19. Alla ripresa delle lezioni in presenza – minimo del 50% e massimo del 75% - degli studenti delle scuole superiori, iaddestrati per individuare il coronahanno effettuato un primo test presso il liceo scientifico di lingua tedesca 'Peter Anich' in via Fago a. Nell'aula magna dell'istituto ihanno annusato le mascherine lasciate dagli studenti all'interno di vaschette di cartone. Al termine dell'operazione ihanno segnalato cinque ‘mascherine sospette'. Il successivo test rapidogenico effettuato sugli studenti ipotetici positivi ha dato esito negativo. Nelle prossime settimane circa 2.300 ...

matteosalvinimi : “Grazie Arcuri, i banchi con le rotelle hanno protetto le scuole dal Covid” ?? Firmato Azzolina. L’ha detto verament… - ItaliaViva : #Vaccino e #scuola, una proposta concreta: ogni settimana arrivano 470 mila dosi di vaccino, che è lo stesso numero… - MassimGiannini : Capisco tutte le difficoltà, ma che a tre giorni dalla teorica riapertura della #scuola sia esploso l’ennesimo caos… - luluba10 : @DiDimiero @sedicizero Finalmente vedo una protesta per la scuola! ?????? - alfovsocapo : E non intendo che la scuola non sia toxic ma che mi sembrs un tantino una scusa per dire “il greco è inutile aprire… -

Ultime Notizie dalla rete : una scuola Napoli, i ladri svaligiano una scuola due volte in 48 ore: rubati anche gli infissi delle finestre Il Fatto Quotidiano Classi troppo numerose, soprattutto nella primaria

La scuola comasca e lombarda ha problemi strutturali e di affollamento delle classi. Secondo un’analisi diffusa ieri dalla società Das Italia, le classi meno affollate si trovano in Calabria, Basilica ...

Zaia: "Rt intorno all'1, per il Veneto improbabile zona rossa"

"Per il Veneto vedo improbabile una zona rossa, visti i nostri parametri". Lo ha detto il presidente della Regione Luca Zaia, oggi nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marg ...

La scuola comasca e lombarda ha problemi strutturali e di affollamento delle classi. Secondo un’analisi diffusa ieri dalla società Das Italia, le classi meno affollate si trovano in Calabria, Basilica ..."Per il Veneto vedo improbabile una zona rossa, visti i nostri parametri". Lo ha detto il presidente della Regione Luca Zaia, oggi nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marg ...