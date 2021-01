Herpes Simplex: cos’è, quali sono le cause, come si previene (Di giovedì 7 gennaio 2021) Herpes Simplex è il nome di una famiglia di virus che si dividono in due gruppi principali: herpes simplex virus di tipo 1 ed herpes simplex virus di tipo 2.Il tipo 1 è quello più frequente ed è riconducibile all’herpes labiale (talvolta interessa anche occhi, narici e cavo orofaringeo) il quale si scatena con la formazione di vescicole pruriginose con fuoriuscita di siero.Il tipo 2 si sviluppa invece nelle parti intime ed è meglio conosciuto con il nome di herpes genitale. Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 gennaio 2021) Herpes Simplex è il nome di una famiglia di virus che si dividono in due gruppi principali: herpes simplex virus di tipo 1 ed herpes simplex virus di tipo 2.Il tipo 1 è quello più frequente ed è riconducibile all’herpes labiale (talvolta interessa anche occhi, narici e cavo orofaringeo) il quale si scatena con la formazione di vescicole pruriginose con fuoriuscita di siero.Il tipo 2 si sviluppa invece nelle parti intime ed è meglio conosciuto con il nome di herpes genitale.

