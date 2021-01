Halo incontra un' arpista in una splendida versione dell' iconica colonna sonora

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 7 gennaio 2021) La piattaforma social TikTok ha spopolato praticamente in tutto il mondo e, a quanto pare, è anche fonte di creatività e talenti: tra questi troviamo l'professionista Kristan Toczko. La musicista attraverso il suo canale su TikTok, riproduce alcune famose colonne sonore con l'arpa. Chiedendo ai fan quali altre canzoni avrebbero voluto sentire, qualcuno ha suggerito le OST di giochi come The Legend of Zelda e Final Fantasy. In un successivo video, l'ha ricreato la musica die qualcuno lo ha pubblicato all'interno di Reddit. C'è chi addirittura dopo la visione di questo video ha scaricato apposta TikTok per seguire Toczko. Altri commenti affermavano che Martin O'Donnell, uno dei compositori insieme a Michael Salvatori che ha creato l'OST, sarebbe stato orgoglioso'interpretazione ...