Giorgio Caproni | poesia nel vento

(Di giovedì 7 gennaio 2021), poeta, scrittore, traduttore, saggista, nasce a Livorno il 7 gennaio 1912. L’amore per Genova e la madre Anna Picchi Il poeta e la madre, Anna Picchi Per lei voglio rime chiare/usuali: in -are. /Rime magari vietate, ma aperte: ventilate. Rime coi suoni fini /(di mare) dei suoi orecchini. O che abbiano, coralline/le tinte delle sue collanine. /Rime che a distanza conservino l’eleganza /povera, ma altrettanto netta. Rime che non siano labili/anche se orecchiabili. /Rime non crepuscolari, ma verdi, elementari. Si intitola Per lei ed è una fra le poesie più conosciute di, poeta, scrittore e traduttore di cui ricorre oggi l‘anniversario della nascita, a Livorno, il 7 gennaio 1912. A lei dedica la raccolta Il seme del piangere, pubblicato nel 1959, all’interno della quale ...